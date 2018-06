Berlin (AFP) Mit Blick auf das weitere Absinken der SPD in Meinungsumfragen hat SPD-Vize Natascha Kohnen vor Panikreaktionen gewarnt. "Es macht keinen Sinn, sich in irgendeiner Form verrückt zu machen", sagte Kohnen am Montag der "Huffington Post Deutschland". In einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung war die SPD zuvor mit nur noch 15,5 Prozent hinter die AfD zurückgefallen.

