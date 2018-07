Mainz (AFP) Gesetzliche Pflegekassen müssen Pflegebedürftigen seit Jahresbeginn wieder innerhalb von 25 Arbeitstagen mitteilen, wie sie über ihren Antrag auf Pflegeleistungen entschieden haben. Darauf wies die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Montag in Mainz hin. In besonders eiligen Fällen müsse die Mitteilung sogar noch schneller erfolgen. Wegen der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade durch die Pflegereform war die 25-Arbeitstagefrist 2017 ausgesetzt gewesen, sofern keine besonders dringende Entscheidung nötig war.

