Berlin (AFP) Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will die 55-Jährige am Montag den Parteigremien als Nachfolgerin des bisherigen Amtsinhabers Peter Tauber vorschlagen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Parteikreisen erfuhr. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Kramp-Karrenbauer soll auf dem Parteitag am 26. Dezember in Berlin gewählt werden.

