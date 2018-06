Berlin (AFP) Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hat die Berufung von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zur CDU-Generalsekretärin als "geglückten Coup" bezeichnet. Die saarländische Ministerpräsidentin habe "in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie Wahlen gewinnen kann", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Sie sei zudem durchsetzungsstark und habe ein "klares Gespür" dafür, was die Menschen bewege.

