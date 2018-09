Jerusalem (AFP) Aus Protest gegen ihre drohende Ausweisung aus Israel haben hunderte afrikanische Einwanderer nach Angaben eines Sprechers einen Hungerstreik begonnen. Nachdem die Behörden am Dienstagabend sieben Afrikaner aus dem Lager Holot in ein Gefängnis verlegten, seien die 750 Insassen des Lagers in den Hungerstreik getreten, sagte ihr Sprecher, der Eritreer Abdat Ishmael, am Mittwoch.

