Port Elizabeth (AFP) Bewaffnete Angreifer haben in einem Dorf in Südafrika eine Polizeiwache überfallen und fünf Polizisten sowie einen Soldaten getötet. Die Täter seien kurz nach Mitternacht in die Polizeiwache im südlichen Dorf Engcobo eingedrungen und hätten drei Beamte erschossen, sagte Polizeisprecher Vish Naidoo am Mittwoch. Zwei weitere Polizisten seien als Geiseln genommen worden.

