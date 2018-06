Mumbai (AFP) Indische Chirurgen haben nach eigenen Angaben den mit knapp zwei Kilo schwersten bisher dokumentierten Hirntumor entfernt. "Wir haben nach der Operation recherchiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass dies der bisher schwerste Tumor weltweit ist", sagte Trimurti Nadkarni, der leitende Hirnchirurg am BYL Nair Krankenhaus in Mumbai der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.