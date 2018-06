Belgrad (AFP) Die Rebellen in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta haben nach Angaben des russischen Außenministers ein Angebot über einen friedlichen Abzug ausgeschlagen. Vor "einigen Tagen" habe das russische Militär in Syrien den von Islamisten dominierten Kämpfern in der Rebellenenklave angeboten, diese könnten sich "friedlich zurückziehen", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in der serbischen Haupstadt Belgrad.

