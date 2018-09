Berlin (AFP) Politiker von Union, SPD, FDP, Linken und Grünen haben der AfD in einer hitzigen Bundestagsdebatte zur Erinnerungskultur vorgeworfen, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geringzuschätzen. Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz sagte am Freitag in der von seiner Partei beantragten Aktuellen Stunde, die AfD stelle sich mit "unsäglichen Tabubrüchen" gegen das Geschichtsverständnis in Deutschland. AfD-Abgeordnete sprachen dagegen von einer Kampagne gegen ihre Partei.

