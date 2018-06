Brüssel (AFP) Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni hat bei der Finanzierung der EU im kommenden Jahrzehnt deutlich mehr Mittel für die Flüchtlingspolitik gefordert. Migration müsse in der Debatte über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ab 2021 "ein wesentlicher Aspekt" sein, sagte Gentiloni am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Er zweifelte daran, dass die Finanzdebatte wie von der EU-Kommission gefordert vor den Europawahlen 2019 abgeschlossen werden könne. "Sie wird lange dauern."

