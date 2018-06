Juba (AFP) Eine UN-Menschenrechtskommission im Südsudan hat die Anklage von 41 hochrangigen Offizieren und Politikern wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Bürgerkriegsland gefordert. Es gebe ausreichend Beweise gegen drei Gouverneure von Bundesstaaten sowie gegen 33 Generäle und fünf Oberste, deren Namen an den UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein weitergeleitet worden seien, sagte Yasmin Sooka, Vorsitzende der UN-Kommission im Südsudan, am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.