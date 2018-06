Istanbul (AFP) Die Türkei hat Russland und den Iran aufgerufen, die Luftangriffe der syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenenklave Ost-Ghuta zu stoppen. Außenminister Mevlüt Cavusoglu kritisierte am Freitag, dass das Vorgehen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad in Ost-Ghuta und in der Provinz Idlib gegen die dort geltenden Waffenruhen verstoße, die Moskau, Teheran und Ankara vermittelt hatten.

