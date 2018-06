Washington (AFP) Nach dem Amoklauf an einer Schule in den USA ist ein Polizist vom Dienst suspendiert worden, der während des Massakers am Tatort war ohne einzugreifen. Der zuständige Bezirks-Sheriff Scott Israel teilte am Donnerstag mit, dass sich der Hilfssheriff bewaffnet und uniformiert vor der Schule befand, während im Gebäude die tödlichen Schüsse fielen. Er habe jedoch nicht eingegriffen. Der Mann, Scott Peterson, sei nach seiner Suspendierung ohne Anspruch auf Bezüge aus dem Polizeidienst ausgeschieden.

