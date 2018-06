Moskau (AFP) Zahlreiche Demonstranten haben bei Kundgebungen in Moskau und St. Petersburg an den vor drei Jahren in der russischen Hauptstadt erschossenen Kreml-Kritiker Boris Nemzow erinnert. Die Teilnehmer warfen kurz vor der russischen Präsidentschaftswahl Staatschef Wladimir Putin eine Verwicklung in den Mord vor und forderten eine vollständige Aufklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.