Berlin (AFP) Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bestätigt, dass Finanzstaatssekretär Jens Spahn neuer Gesundheitsminister werden soll, wenn es zu einer erneuten großen Koalition mit der SPD kommt. Spahn habe "an vielen Stellen" bewiesen, "dass er es kann, und der bestimmt auch ein guter Bundesminister für Gesundheit wird", sagte Kretschmer am Sonntag vor der CDU-Parteizentrale in Berlin.

