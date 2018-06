Berlin (dpa) - Der CDU-Parteitag in Berlin mit der Entscheidung der Partei über eine Neuauflage der großen Koalition hat begonnen. 1001 Delegierte wollen über den Koalitionsvertrag mit CSU und SPD abstimmen. Am Nachmittag soll Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt werden. Merkel hatte gestern die CDU-Mitglieder ihres künftigen Kabinetts vorgestellt. So soll ihr konservativer Kontrahent Jens Spahn Gesundheitsminister werden. Eine neue große Koalition hängt von der SPD ab, die ihre Mitglieder gerade darüber entscheiden lässt.

