Freiburg (AFP) Gleich dreimal ist ein 59-jähriger Autofahrer am Wochenende nahe Freiburg betrunken am Steuer seines Wagens erwischt worden. In Bad Krozingen stellten Beamten bei ihm am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils mehr als anderthalb Promille fest, wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte. Sein Führerschein und auch die Autoschlüssel wurden ihm abgenommen. Womöglich steht er auch bald ohne Wagen da.

