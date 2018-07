Offenbach (AFP) Dauerfrost und Schneefälle werden auch in den kommenden Tagen das Wetter in Deutschland prägen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach erwartet bis zur Wochenmitte Temperaturen, die nachts auf bis zu minus 20 Grad Celsius sinken. Auch tagsüber wird es demnach kalt bleiben. Gerade im Küstenbereich drohen wegen starker Winde neben Schneefällen auch Schneeverwehungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.