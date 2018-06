Berlin (AFP) Der scheidende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat seinem designierten Nachfolger Jens Spahn viel Erfolg gewünscht. "Ich habe gerne Verantwortung für die Gesundheitspolitik in unserem Land getragen", sagte Gröhe am Montag auf dem CDU-Parteitag in Berlin. Er denke in erster Linie an die Beschäftigten in Medizin, Pflege und Forschung zurück.

