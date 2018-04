Athen (AFP) Weil sie sich jahrelang ihre Miete für eine Wohnung in Athen bezuschussen ließ, ist die stellvertretende griechische Arbeitsministerin Rania Antonopoulos entlassen worden. Ministerpräsident Alexis Tsipras ordnete am Montag ihre Entlassung an, wenige Stunden nachdem diese angeboten hatte, das Geld zurückzuzahlen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.