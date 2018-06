Seoul (AFP) Südkoreas Präsident Moon Jae In hat den Verbündeten USA zu Gesprächen mit Nordkorea gedrängt. Die USA müssten die "Schwelle für Gespräche" senken und sich so schnell wie möglich mit Nordkorea zusammensetzen, um die derzeitigen Spannungen abzubauen, sagte Moon am Montag in Seoul. Pjöngjang müsse im Gegenzug seinen Willen zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm zeigen, fügte der Präsident hinzu.

