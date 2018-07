Seoul (dpa) - Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat die USA zum Gespräch mit Nordkorea aufgefordert. Washington müsse "die Schwelle für Dialog senken" und Nordkorea die Bereitschaft zeigen, seine Atomwaffen zu beseitigen.

Das sagte Moon nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul bei einem Treffen mit der chinesischen Vizeministerpräsidentin Liu Yandong. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreaanischen Angaben durchaus offen für Gespräche mit den USA im Atomkonflikt. Allerdings kam es am Ende der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nicht zu einer Begegnung von Vertretern der angereisten Delegationen aus den USA und Nordkorea.