Sofia (AFP) Nach dem Einstieg eines chinesischen Milliardärs bei Daimler drückt Deutschland in der EU bei einer stärkeren Kontrolle ausländischer Investitionen aufs Tempo. Ein dazu geplanter EU-Gesetzgebungsvorschlag müsse "spätestens 2018 fertig sein", sagte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Matthias Machnig, am Dienstag beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Sofia. Es müsse klar sein, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, "um eine tiefergehende Überprüfung von Investitionen vorzunehmen und zu entscheiden, ob wir solche Investitionen zulassen oder nicht."

