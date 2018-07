Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kann auch bereits auf Anfragen nationaler Gerichte internationale Abkommen der Europäischen Union auf Grundlage des Völkerrechts überprüfen. Diese Möglichkeit billigte sich der EuGH in einem am Dienstag in Luxemburg verkündeten Urteil erstmals zu. Anlass war die Frage eines britischen Gerichts, ob das Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko gegen Völkerrecht verstößt, weil davon die Gewässer der Westsahara betroffen sein könnten. (Az: C-266/16)

