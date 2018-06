Brüssel (AFP) Die polnische Regierung hat der EU zugesagt, sich in Kürze zu den Bedenken zu ihrer umstrittenen Justizreform zu äußern. Der polnische Europastaatssekretär Konrad Szymanski habe am Dienstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen versichert, dass Warschau "sehr bald" antworten werde, sagte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans in Brüssel. Er begrüßte, dass Polen unter seiner neuen Regierung tatsächlich zu einem Dialog in der Streitfrage bereit sei. "Aber natürlich ist ein Dialog nur nützlich, wenn er Ergebnisse erzeugt."

