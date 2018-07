Kananga (AFP) Bei einem erneuten Gewaltausbruch in der Kasai-Region im Zentrum der Demokratischen Republik Kongo sind 15 Menschen getötet worden. Kamwina-Nsapu-Milizionäre hätten am Montag einen "Überraschungsangriff auf eine Kampfpatrouille der Armee" in Lombelu, etwa 80 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Kananga, gestartet, sagte ein lokaler Verwaltungschef der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Dabei seien 14 Milizionäre und ein Soldat ums Leben gekommen.

