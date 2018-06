Paris (AFP) In Frankreich haben rund 130 Filmschauspielerinnen und andere Künstlerinnen einen Fonds für Opfer sexueller Gewalt ins Leben gerufen. Sie veröffentlichten am Dienstag im Internet einen Spendenaufruf unter dem Hashtag #MaintenantOnAgit (Jetzt handeln wir). Vorbild ist die Initiative Time's Up (Die Zeit ist reif) von mehr als 300 Frauen der US-Filmbranche.

