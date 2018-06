Skopje (AFP) Tausende Menschen haben am Dienstag in der mazedonischen Hauptstadt Skopje gegen einen Kompromiss im Namensstreit mit Griechenland demonstriert. Bei eisigen Temperaturen versammelten sich die Protestteilnehmer vor der EU-Vertretung in der mazedonischen Hauptstadt und hielten Landesflaggen hoch. "Der Name des Staates muss unverändert bleiben", rief der Schriftsteller Eftim Kletnikov der Menge zu.

