Oslo (AFP) Als Konsequenz aus dem Massaker des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik auf der Insel Utöya vom Juli 2011 will Norwegen ab dem Jahr 2021 halbautomatische Waffen verbieten. Der Gesetzentwurf der konservativen Minderheitsregierung habe nun eine Mehrheit im Parlament, sagte der konservative Abgeordnete Peter Frölich am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Oslo. Breivik hatte auf der Insel Utöya ein Jugendferienlager der Arbeiterpartei angegriffen und 69 Menschen getötet.

