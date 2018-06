Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat im Raum Karlsruhe einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Der 33-jährige syrische Staatsangehörige Abdul Sattar A. I. soll die Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida, unterstützt haben, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs eröffnete dem Syrer den Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.