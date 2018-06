Berlin (AFP) Eine ökologische Bewirtschaftung der Wälder in Deutschland könnte die Klimabilanz des Landes einer Untersuchung zufolge erheblich verbessern. Bis zu 48 Millionen Tonnen CO2 ließen sich auf diese Weise binden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Freiburger Öko-Instituts für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Dies würde vom Volumen her der Hälfte des jährlichen CO2-Ausstoßes aller Pkw hierzulande entsprechen.

