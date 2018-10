Wien (AFP) Facebook hat eine Abbildung der altsteinzeitlichen Statuette "Venus von Willendorf" als "gefährlich pornografisch" zensiert. Das Naturhistorische Museum (NHM) in Wien, in dem die etwa 30.000 Jahre alte Figur ausgestellt ist, verurteilte am Mittwoch in einer Stellungnahme das Vorgehen des Internetunternehmens. "Es gibt keinen Grund, die Venus von Willendorf zu bedecken und ihre Nacktheit zu verstecken. Weder im Museum noch in den sozialen Medien, sagte Museumschef Christian Köberl der Zeitung "Art Newspaper".

