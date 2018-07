Düsseldorf (AFP) Die FDP will mit Blick auf die Digitalisierung eine freiere Einteilung der Arbeitszeit ermöglichen. Seine Partei werde einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, kündigte FDP- Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel im "Handelsblatt" an. Demnach sollen die Sozialpartner per Tarifvertrag anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit ein wöchentliches Limit von durchschnittlich 48 Stunden und eine Verkürzung der vorgeschriebenen Ruhezeit von elf Stunden vereinbaren dürfen, wie die Zeitung am Donnerestag berichtete.

