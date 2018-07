Berlin (AFP) Die Neuregelung zum Familiennachzug verstößt laut einem Gutachten für das Deutsche Kinderhilfswerks gegen das Grundgesetz. "Mit der Verabschiedung des Gesetzes wurden Grund- und Menschenrechte zur Disposition gestellt und damit in Kauf genommen, dass Menschen - und insbesondere Kinder - in ihren Rechten verletzt werden", erklärte Vizepräsidentin Anne Lütkes am Donnerstag.

