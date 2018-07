Rastatt (AFP) Gleich zwei Besucher des Amtsgerichts im baden-württembergischen Rastatt haben offenbar nicht damit gerechnet, am Gerichtseingang kontrolliert zu werden. Am Mittwoch wurde zunächst ein 53-jähriger Mann mit Marihuana in der Tasche erwischt, wie die Polizei in Offenburg am Donnerstag mitteilte. Wenige Stunden später versuchte dann ein Jugendlicher, mit einem Teleskopschlagstock ins Gerichtsgebäude zu kommen.

