Wiesbaden (AFP) Wenn Dohlen ihre Nester in Schornsteinen bauen, droht eine Kohlenmonoxidvergiftung. Wird der Abzug mit Nistmaterial wie Zweigen, Moos, Papier und Plastiktüten verstopft, können Abgase nicht mehr richtig abziehen und sich im Wohnraum sammeln, wie der Versicherer R+V am Donnerstag in Wiesbaden warnte. Schon geringe Mengen des geruchs- und geschmacksneutralen Kohlenmonoxids sind hochgiftig und können für Bewohner zur tödlichen Gefahr werden.

