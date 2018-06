Saarbrücken (dpa) - Saarlands neuer Ministerpräsident Tobias Hans will Probleme in seinem Bundesland angehen. Er stehe für "eine bürgernahe Politik", sagte der CDU-Politiker nach seiner Wahl im Landtag in Saarbrücken.

"Ich werde eine Tour durch das Land machen und mir auch die Ecken im Land anschauen, die nicht so toll sind - und auch Brennpunktthemen anpacken", versprach er.

Über die Wahl mit 40 von insgesamt 51 Stimmen im Saar-Landtag freue er sich sehr. "Wenn das ein ehrliches Ergebnis war, dann ehrt mich dieses Ergebnis auch", sagte er. Er stehe für Kontinuität in der großen Koalition, die insgesamt 41 Mandate hat.

Hans folgt der bisherigen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die als neue CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt. Hans ist mit 40 Jahren der derzeit jüngste Ministerpräsident in Deutschland.