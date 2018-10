Washington (dpa) - Nach dem Massaker an einer High School in Florida hat Walmart das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre erhöht. Im Licht der jüngsten Ereignisse habe man die Gelegenheit ergriffen, die Walmart-Regeln beim Verkauf von Schusswaffen zu überprüfen, hieß es von dem US-Einzelhandelsriesen. Auch Munition darf nun erst an mindestens 21-Jährige verkauft werden. Die US-Sportladenkette Dick's Sporting Goods hatte mitgeteilt, sie werde den Verkauf von Sturmgewehren und großen Magazinen beenden.

