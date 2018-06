Baku (AFP) Bei einem Brand in einer Drogenklinik in Aserbaidschan sind einem Medienbericht zufolge mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer in der Einrichtung in der Hauptstadt Baku sei inzwischen gelöscht, berichtete die aserbaidschanische Nachrichtenagentur APA am Freitag. Die Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

