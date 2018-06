Düsseldorf (AFP) Sein komplettes Brillensortiment haben Diebe über Nacht einem Augenoptiker in Düsseldorf gestohlen. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in sein Geschäft in der Innenstadt ein. Dazu stemmten sie demnach von einem Flur aus ein 60 mal 80 Zentimeter großes Loch in eine Wand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.