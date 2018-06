Hamburg (AFP) Vielerorts trägt das Eis auf zugefrorenen Gewässern weiter nicht: Eine Schlittschuhläuferin ist in Hamburg am Donnerstag in einen See eingebrochen und von zwei Unbekannten gerettet worden, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Demnach meldete ein Anrufer am Nachmittag drei Menschen in Not. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Frau und die beiden Retter aber schon das Weite gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.