Genf (AFP) Die Welthandelsorganisation (WTO) in Genf hat sich besorgt über die Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump geäußert. Das Potenzial für eine Eskalation sei da, das zeigten die ersten Reaktionen der anderen Länder, sagte WTO-Präsident Roberto Azevedo am Freitag. Ein Handelskrieg aber sei "in niemandes Interesse". Die WTO werde die Lage sehr genau beobachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.