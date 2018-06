Gaza (AFP) Die israelische Armee hat an der Grenze zum Gazastreifen nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas einen palästinensischen Bauern erschossen. Bei dem Vorfall in der Nähe der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebietes sei am Samstag ein 59-jähriger Bauer getötet worden, erklärte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen.

