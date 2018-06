Berlin (AFP) Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat erfreut auf das Ja der SPD-Basis zur Neuauflage der großen Koalition reagiert. "Es ist gut, dass nun Klarheit bei der SPD herrscht und sie sich Monate nach der Bundestagswahl für das Eintreten in eine neue Regierung entschlossen hat", erklärte Klöckner am Sonntag in Berlin. "Das ist in dieser Situation das einzig Richtige und Verantwortungsvolle."

