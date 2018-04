Essen (AFP) Unbkannte haben einen Säureanschlag auf einen Manager des Essener Energieversorgers Innogy verübt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei dem Opfer um Finanzvorstand Bernhard Tigges. Laut Polizei wurde der 51-Jährige am Sonntagmorgen in einer Parkanlage in Haan nahe Düsseldorf von zwei Männern angegriffen und mit einer Flüssigkeit überschüttet, durch die er schwere Verletzungen erlitt.

