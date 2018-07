München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat die klare Zustimmung der SPD-Basis zu einer Neuauflage der großen Koalition begrüßt. "Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für eine stabile Bundesregierung", erklärte Seehofer am Sonntag in München. "Es gibt jetzt alle Chancen für die weitere Erneuerung Deutschlands und einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land."

