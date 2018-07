Ankara (AFP) Aus Sicherheitsgründen bleibt die US-Botschaft in Ankara am Montag geschlossen. Die diplomatische Vertretung in der türkischen Hauptstadt sprach auf ihrer Website am Sonntag von einer "Sicherheitsbedrohung", ohne nähere Angaben zu machen.

