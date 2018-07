Berlin (dpa) - Moderator Waldemar Hartmann (69) geht mit der Zeit. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Sommer 2018 will der ehemalige ARD-Mann bei einem Startup auf Facebook und Instagram loslegen.

"Ich merke, dass du immer Journalist bleibst", sagte Hartmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Außerdem: Erfahrung gibt es nicht im Schnellkurs und ich habe noch was zu sagen. Das Netz darf man nicht Hatern und Bekloppten überlassen". Der Fußballexperte wird am 10. März 70 Jahre alt. Sein Weg sei noch nicht zu Ende. "Es geht erst los."

Über die WM-Aussichten für die deutschen Fußballer sagte Hartmann: "Die haben sicherlich eine große Chance, weil die anderen auch nur mit Wasser kochen. Gegen wen sollen wir ausscheiden? Unsere Angstgegner, Holland und Italien, sind nicht dabei. Die Brasilianer und Argentinier spielen eine weitaus geringere Rolle. Ich sehe Frankreich knapp vorn, vielleicht kriegen die Spanier auch noch die Kurve."