Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Wiederwahl vorgeschlagen. Dies ist nach Artikel 63 des Grundgesetzes vorgeschrieben, um die Wahl der Regierungschefin in Gang zu setzen. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Bundestagsmitglieder auf sich vereinigt - also nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei der Kanzlerwahl gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten.

