Hollywood (AFP) Der deutsche Kurzfilm "Watu Wote - All of us" ist bei den Oscars leer ausgegangen. Das Werk der Regisseurin Katja Benrath unterlag am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Gala in Hollywood in der Kategorie des besten Live-Action-Kurzfilm gegen die britische Produktion "The Silent Child".

